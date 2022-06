Wegdromen in een hangmat bij de zachte stem van Jack Johnson

Jack Johnson? Da’s die fotogenieke ex-surfer boy uit Hawaï die wereldwijd zo’n 25 miljoen exemplaren heeft verkocht van de akoestische luilekkerplaten die hij al twintig jaar maakt. Meet the Moonlight, zijn eerste in vijf jaar, krikt dat cijfer geheid op. Zoals steeds volstaan Johnsons spaarzaam gitaarspel en wat zachte percussie om ‘s mans aangename stem mee te vervoeren. Dat de 47-jarige singer-songwriter zich in zijn teksten als groene jongen en promotor van mindfulness blijft profileren, draagt alleen maar bij aan de gemoedelijke teneur van de liedjes die in zijn Mango Tree-thuisstudio zijn ontsproten. Werkelijk niets op Meet the Moonlight verrast of doet je verbaasd de oren spitsen. Waarmee ook Johnsons achtste uitnodigt om weg te dromen, al dan niet in een zacht wiegende hangmat of terwijl warm strandzand door je tenen glijdt. (gj)

‘Meet the Moonlight’, Jack Johnson, nu te beluisteren.