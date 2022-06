Alicia Vikander schittert in satire ‘Irma Vep’

De Franse regisseur Olivier Assayas regisseerde in 1996 Chinese ster – en latere echtgenote – Maggie Cheung in Irma Vep, een satire met een knipoog naar La Nuit américaine (1973) van François Truffaut over het maken van een film. De prent handelde over een labiele regisseur, een alter ego van Assayas, die een remake maakt van Les Vampires (1915-1916), een stille misdaadfilmserie van de legendarische Louis Feuillade. Assayas heeft nu een remake gemaakt van zijn eigen cultfilm in de vorm van een HBO-televisieserie, met de Zweedse Alicia Vikander in de rol van Cheung. In feite is de reeks een sequel, want de gekke regisseur heeft Irma Vep al eens eerder gemaakt met zijn ex in de hoofdrol. In de serie wordt de scheiding tussen fictie en realiteit dus nog vager. Dat maakt deel uit van het kijkplezier. Vikander heet wel Mira, maar speelt een versie van zichzelf en doet dat zo speels dat ze je probleemloos door het dunne verhaaltje vol gekke toestanden loodst. Lachen doe je vooral met de situaties die je misschien als overdreven zou beschouwen, maar die – en dat zullen kenners bevestigen – zeer realistisch zijn. Zo moet een kleedster bij een dealer crack halen omdat de Duitse gastacteur niet kan acteren zonder. Uit het leven gegrepen. Irma Vep is cinefiel entertainment, maar zo licht verteerbaar dat iedereen kan meegenieten. (cc)

Irma Vep speelt op Streamz.