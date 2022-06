Vier arrestaties in onderzoek naar diefstal luxehorloge Bart Versluys

In het onderzoek naar de luxehorlogediefstallen van ondernemers Bart Versluys en Miguel Dheedene heeft de onderzoeksrechter in Gent vier verdachten aangehouden. Dat bevestigt het Oost-Vlaamse parket. Er wordt nu ook onderzocht of er een link is met twee brutale home-invasions in Sint-Amandsberg.

Begin april doken schokkende beelden op waarop te zien was hoe twee overvallers de Oostendse bouwpromotor Bart Versluys hardhandig aanpakten toen hij – vroeger dan anders – ’s avonds zijn bedrijf verliet. Ze spoten onmiddellijk pepperspray in zijn gezicht, werkten hem met geweld tegen de grond en rukten nadien zijn luxehorloge – een Richard Mille Rm 11-03 Titanium – van zijn arm.

Uit de camerabeelden bleek dat de overvallers al een tijdje op de loer lagen. In de nasleep van het incident wees alles er ook op dat de daders niet veel eerder ook in Antwerpen met een peperduur horloge aan de haal gingen. Een maand eerder was er immers een gelijkaardige overval bij zakenman Miguel Dheedene. De daders gingen er toen met zijn uurwerk ter waarde van 180.000 euro vandoor.

Camerabeelden van de overval op Bart Versluys.

De incidenten werden aan elkaar gelinkt en maakten deel uit van een grootschalig onderzoek dat eerst in Antwerpen werd gevoerd, maar ondertussen naar het gerecht in Oost-Vlaanderen is verhuisd omdat daar eerder al gelijkaardige diefstallen zijn gebeurd.

Vier arrestaties

Het parket Oost-Vlaanderen bevestigt woensdag aan onze redactie dat er in het onderzoek naar de diefstallen van de luxehorloges momenteel door de onderzoeksrechter in Gent vier verdachten zijn aangehouden. “Het onderzoek loopt nog volop. Meer kan er momenteel niet gecommuniceerd worden”, klinkt het.

Twee verdachten die op de loer lagen bij Bart Versluys.

Opvallend: het parket bevestigt wel dat er ook onderzocht wordt of er een link is met twee gewelddadige home-invasions begin dit jaar in het Gentse Sint-Amandsberg.

Of de aangehouden verdachten ook effectief de daders zijn, zal nu moeten blijken uit het verdere onderzoek. Het is ook niet duidelijk of de gestolen horloges inmiddels terecht zijn.

Ik ben er honderd procent van overtuigd dat het om dezelfde bende gaat”, verklaarde zakenman Miguel Dheedene eerder. “Toen ik de beelden van de overval op Bart Versluys zag, herkende ik twee daders onmiddellijk. Bij mij was er nog een derde dader bij betrokken. Ik ben er een paar dagen niet goed van geweest. Ik ben er ook van overtuigd dat de daders mij een aantal dagen moeten hebben geobserveerd, net zoals ze bij Bart Versluys hebben gedaan.”

Zakenman Miguel Dheedene met zijn ex-partner Tanja Dexters.

In Zuid-Frankrijk is ondertussen ook een internationale trafiek in luxehorloges blootgelegd, maar volgens onze informatie staat deze zaak los van de arrestaties in het Oost-Vlaamse dossier.