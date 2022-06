In ons land zijn tot nu toe 117 bevestigde gevallen van apenpokken geregistreerd en 1 waarschijnlijk geval. Dat maakt Sciensano woensdag bekend. Vorige week meldde het gezondheidsinstituut nog 77 bevestigde gevallen.

Het gaat om 70 patiënten in Vlaanderen, 38 in Brussel en 9 in Wallonië. Alle gevallen zijn mannen, en de leeftijd varieert tussen 20 en 62 jaar.