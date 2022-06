585 bestuurders voor politierechter na intrekking rijbewijs voor gsm-gebruik

LEES OOK. Parket treedt strenger op: gsm gebruiken achter stuur is acht dagen rijbewijs kwijt

Tussen 16 mei en 12 juni heeft het Parket Limburg 585 rijbewijzen voor acht dagen ingetrokken nadat de bestuurder betrapt op gsm-gebruik. Met deze tijdelijke strikte maatregel wil het parket actie ondernemen tegen de nieuwe killer in het verkeer. Tijdens de twee nationale actiedagen van 17 en 18 mei werden 130 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken op de wegen in Limburg. Ondanks alle waarschuwingen en berichten in de media hebben de politiekorpsen nog 455 bestuurders betrapt op gevaarlijk rijden met gsm in de hand. “Uit de resultaten van de actie blijkt eens te meer dat gsm-gebruik achter het stuur een hardnekkige gewoonte is. Volgens berekeningen van VIAS worden hierdoor 50 doden en 4.500 gewonden per jaar veroorzaakt”, zegt persmagistraat Katrien Truyen.

De bestuurders van wie het rijbewijs voor 8 dagen werd ingetrokken, zullen nu nog voor de politierechter moeten verantwoorden. De zittingen zijn in september en oktober. De politierechter kan hen dan bestraffen met geldboetes van 240 tot 4.000 euro en nog een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. De rechter beoordeelt elke bestuurder apart.

Gevaar

Wanneer u met uw telefoon bezig bent, bent u met uw ogen en aandacht niet bij de weg. Iedereen reed wel eens achter een bestuurder die een beetje zwalpte over de weg en wat van zijn rijstrook afweek. Vaak was die met de gsm bezig.

Tot wel 25 procent van de ongevallen wordt veroorzaakt door afleiding achter het stuur. “Dit is vermijdbaar en daarom zal het Parket Limburg deze actie geregeld herhalen”, zegt de persmagistraat.