Vrouw die Natalia bedreigde via Instagram, krijgt internering opgelegd

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft de internering bevolen voor een vrouw van 34 jaar uit Zulte. De vrouw wordt schuldig bevonden aan belaging, bedreigingen en beledigingen. Het slachtoffer was zangeres Natalia.

De zangeres diende in klacht in bij de politie nadat de vrouw tussen januari 2021 en april 2021 enkele haatdragende reacties had achtergelaten op de Instagram-account van Natalia. In die berichten werden ook doodsbedreigingen geuit. De beklaagde blijkt een geestesstoornis te hebben en wordt daarom geïnterneerd.

De rechter buigt zich later pas over een eventuele morele schadevergoeding voor Natalia.