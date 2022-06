Zelenski deelt beelden van moment waarop raket inslaat op winkelcentrum: “Staatsterrorisme”

Minstens achttien mensen kwamen maandag om het leven toen een raket een winkelcentrum in de Oekraïense stad Krementsjoek raakte. Zeker zestig mensen raakten gewond, reddingswerkers zoeken nog steeds slachtoffers onder het puin. Een beveiligingscamera filmde het moment waarop de raket met verwoestende kracht inslaat op het gebouw. De immense klap was ook voelbaar in een nabijgelegen park, waar wandelaars omver werden geblazen door de kracht van de explosie. Rusland ontkent dat het winkelcentrum - waar zo’n duizend mensen aan het shoppen waren - werd aangevallen, maar de leiders van de G7 noemen het bombardement een “oorlogsmisdaad”.