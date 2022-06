Motard geeft bestuurder van vrachtwagen twee vuistslagen in het gezicht: “Niemand is gestopt”

Dinsdagnamiddag heeft een geval van verkeersagressie plaatsgevonden aan het viaduct over de E34 in Verrebroek. Een bestuurder van een vrachtwagen van Maxianditrans werd klemgereden door een motard. De motorrijder stapte af en gaf om nog onduidelijke reden twee vuistslagen aan de vrachtwagenbestuurder. Daarna snelde hij zonder helm op verder richting Vrasene.

“Wij zijn een transportbedrijf uit Sint-Gillis-Waas en de chauffeur was onderweg naar het bedrijf”, vertelt Ann De Prekel van Maxianditrans. “Toen hij de afrit nam op de E34 komende van Antwerpen, merkte hij de motorrijder al op. Hij viel op door zijn agressief rijgedrag.” Toen hij ook de vrachtwagen van Maxianditrans op een onverantwoorde manier wou voorbijsteken, claxonneerde de vrachtwagenbestuurder om hem hierop attent te maken. Dat was niet naar de zin van de motard.

Gebroken neus

Toen ze beiden de parallel langs de E34 opreden, zette de motard zich dwars over de baan en zette hij zijn helm af. “Onze chauffeur stapte uit om te vragen wat er nu gaande was, maar voor hij het goed en wel besefte, kreeg hij twee vuistslagen in het gezicht. De man sprong terug op zijn motor en snelde weg in de richting van Vrasene. Zonder zijn helm weer op te zetten nota bene.” De chauffeur bleef gewond en verdwaasd achter.

“Het ergste van al vind ik dat niemand is gestopt en dat ook niemand de nummerplaat heeft genoteerd. Iedereen reed gewoon voorbij”, klinkt het bij Ann. Er zat voor de man niets anders op dan terug in zijn voertuig te stappen en zijn weg naar het bedrijf verder te zetten. Daar deed hij zijn verhaal en werd de politie gebeld. “Ik hoop echt dat ze hem vinden. Onze chauffeur houdt er een gebroken neus aan over en is gekwetst aan het oog. Hij is enorm aangeslagen door heel het gebeuren. Al 12 jaar is hij een onberispelijke chauffeur, hij zou geen vlieg kwaad doen. Hij wist niet wat hem overkwam”, volgens Ann. “Gelukkig heeft hij een goede beschrijving kunnen geven van de man.”

Onder invloed

De politie is momenteel op zoek naar een recent race model van het merk Suzuki. De bestuurder zelf had een werkbroek aan van de haven van Antwerpen en had een helm in dezelfde kleur van de motor, blauw, met een blauw vizier. Volgens de verklaringen van het slachtoffer had de man een Antwerps accent en hij leek onder invloed van verdovende middelen.