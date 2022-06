De Croo hoopt deze week nog te landen met pensioenhervorming: dit ligt op tafel

Het is premier Alexander De Croo (Open Vld) menens. Hij keert donderdagavond vervroegd terug van de NAVO-top in Madrid. En dat is niet enkel om te ontkrachten dat hij zou azen op de post van NAVO-topman. De premier wil graag deze week landen met een pensioenhervorming.

Volgens onze info wordt er gewerkt op vier maatregelen. Het meeste discussie is er nog over de verstrengde toegang tot het minimumpensioen. Die laagste pensioenen trok Vivaldi op naar 1.500 euro netto per maand, maar een akkoord over wie daar precies aanspraak op maakt is er nog niet. De liberalen willen dat het volledige minimumpensioen enkel gaat naar wie minstens 20 jaar effectief gewerkt heeft, de socialisten houden het op 10 jaar deeltijds werken. Een compromis is wellicht mogelijk in de vorm van een groeipad van 10 naar 20 jaar. Of het stokje kan simpelweg in tweeën: 15 jaar.

Over de invoering van een pensioenbonus is er minder discussie. Zo’n bonus zou je straks kunnen opstrijken als je toch beslist verder te werken terwijl je eigenlijk al met vervroegd pensioen kan. “De socialisten kunnen zo het pensioen extra spekken en de liberalen zijn blij want mensen werken langer”, klinkt het. Een andere maatregel wordt het deeltijds pensioen, waarbij werk en pensioen gecombineerd worden. Tot slot wordt er ook nog gedacht aan een maatregel om het minimumpensioen toegankelijker te maken voor vrouwen, maar daarvoor staan de liberalen op de rem. (hh)