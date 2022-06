“Ik heb hem gezegd dat het slecht zou aflopen”: goede vriendin over doodgestoken Robert (64)

Herselt

De 64-jarige Robert De Tremerie, een man afkomstig uit het Gentse, werd maandagavond door de 46-jarige Caroline D. vermoord met steekwonden in zijn stacaravan in de bossen van Herselt, op 15 kilometer van Tessenderlo. De vrouw had eerder aan een buur al verteld dat ze hem zou “kapotmaken”. “Hij gaf Caroline onderdak, en vertelde me dat zij zijn vriendin was, maar ik betwijfelde of haar gevoelens wederzijds waren”, vertelt Gladys Blomme, een goede vriendin van de man. Caroline D. werd recent nog in een inrichting geplaatst door het gerecht.