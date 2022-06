Na maanden zonder zware regenval en de stijgende temperaturen van de laatste weken lijdt Italië onder extreme droogte. Het is de ergste droogtecrisis sinds 1952 in het land. Het waterpeil van de langste rivier van Italië, de Po, is nog nooit zo laag geweest. Verschillende regio’s in het land hebben al maatregelen genomen om water te besparen.