Belgische staat in Cassatie veroordeeld tot vrijstelling buitenlandse spaarboekjes

In België zijn de intresten op gereglementeerde spaarboekjes vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van 980 euro (inkomsten 2022). Boven die drempel geldt een roerende voorheffing van 15 procent. Ook de rente die Belgen op buitenlandse spaarboekjes opstrijken, kunnen in theorie onder die vrijstelling vallen. De voorwaarde is wel dat die buitenlandse spaarboekjes dezelfde kenmerken hebben als de Belgische.

Zowel het Europees Hof van Justitie als een aantal hoven van beroep hebben België in het verleden veroordeeld tot het verlenen van de vrijstelling op buitenlandse rekeningen, maar de belastingadministratie ging telkens in verzet. Na vergeefse pogingen voor de rechter besloot de belastingdienst zich tot het Hof van Cassatie te wenden. In een recent arrest van 23 juni heeft het Hof van Cassatie nu het beroep verworpen dat de belastingadministratie had ingesteld tegen een arrest van het hof van beroep in Gent. Daarbij werd België veroordeeld tot het verlenen van een vrijstelling van de roerende voorheffing op enkele Nederlandse spaarrekeningen.

De uitspraak zou verschillende gevolgen kunnen hebben. Zo kunnen zaken die bij rechtbanken aanhangig zijn door dit besluit worden beïnvloed.