Ghislaine Maxwell veroordeeld tot 20 jaar cel: “Spijt dat ik Jeffrey Epstein ontmoette”

Ghislaine Maxwell (60) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar. De Britse werd eind vorig jaar al schuldig bevonden aan het ronselen van minderjarige meisjes voor seks met zedendelinquent en miljardair Jeffrey Epstein. Ze nam nu voor het eerst tijdens het proces het woord en drukte haar spijt uit. Al wentelde ze zich ook zelf in een slachtofferrol.

Voor de uitspraak van de strafmaat betuigde Maxwell voor het eerst medeleven met de slachtoffers, die hadden beschreven hoe de feiten hun levens verwoestten. Ze noemde het moeilijk om dat te horen. “Ik erken hun lijden en voel diep mee met alle slachtoffers in deze zaak. Ik erken daarbij ook dat ik een slachtoffer ben geweest van het helpen van Jeffrey Epstein om deze misdaden te begaan”, aldus Maxwell.

© AP

“Ik besef dat ik veroordeeld ben voor het assisteren van Jeffrey Epstein bij het begaan van deze misdaden. Mijn associatie met Epstein zal mij permanent bezoedelen”, zei Maxwell. “Het is de grootste spijt van mijn leven dat ik hem ooit ontmoette. Ik geloof dat Jeffrey Epstein iedereen rond hem voor de gek hield. Zijn slachtoffers beschouwden hem als een mentor, vriend, geliefde. Het is absoluut onbegrijpelijk om vandaag te denken dat hij zo gezien werd op dat moment. Zijn impact op iedereen die dicht bij hem stond is verwoestend geweest. En zelfs zij die hem maar kort kenden of nooit ontmoetten maar gelinkt waren aan iemand die dat wel deed, hebben vandaag relaties en jobs verloren en hun leven zien ontsporen.”

“Jeffrey Epstein had hier moeten staan voor jullie”, zei Maxwell. “In 2005. In 2009. En opnieuw in 2019. Al die vele keren dat hij werd beschuldigd, aangeklaagd, vervolgd. Hij had de slachtoffers de jarenlange jacht op gerechtigheid moeten besparen. Maar vandaag gaat het uiteindelijk niet over Epstein. Het is voor mij om mijn straf te krijgen en voor de slachtoffers om zich alleen tot mij te richten in de rechtbank. Aan hen zeg ik: het spijt me voor de pijn die je hebt ervaren. Ik hoop dat mijn veroordeling en mijn strenge opsluiting je de zaken helpen afsluiten. Ik hoop dat dit de vrouwen die geleden hebben enige vrede brengt en een beetje helpt om die ervaringen van zovele jaren geleden in een plaats te laten die je toelaat om vooruit te kijken in plaats van achteruit.”

© REUTERS

“Ik erken ook de pijn die deze zaak heeft veroorzaakt bij degenen van wie ik houd, de velen die ik dierbaar hield en houd, de relaties die ik heb verloren en die ik nooit meer zal kunnen herstellen”, aldus Maxmell. “Het is mijn oprechte wens aan allen in deze rechtszaal en aan allen buiten deze rechtszaal dat vandaag een verschrikkelijk hoofdstuk tot een einde brengt. En degenen onder u die hier vandaag hebben gesproken en degenen die dat niet hebben gedaan: moge deze dag je helpen door de duisternis naar het licht te reizen.”

Geen verzachtende omstandigheden

Maxwell had onschuldig gepleit en kondigde eerder al aan in beroep te zullen gaan. Tijdens het proces werd Maxwell door de aanklagers omschreven als een “schokkend roofachtige” vrouw die aasde op jonge kwetsbare vrouwen voor Epstein. Maxwell werd eind december al schuldig bevonden. De jury achtte het bewezen dat ze tussen 1994 en 2004 meisjes ronselde voor de zedendelinquent en haar vriend Jeffrey Epstein.

Nu kent ze ook haar straf. Maxwell krijgt twintig jaar cel. De openbare aanklagers hadden 30 tot 55 jaar geëist tegen Maxwell, maar haar advocaten vonden dat ze zeker minder dan twintig jaar moest krijgen. De vrouw mocht volgens hen niet gestraft worden voor de misdrijven van Epstein, die in 2019 in afwachting van zijn eigen proces zelfmoord pleegde in zijn cel. Volgens de advocaten moest Maxwell daarom de stoel van Epstein vullen in de rechtbank. De advocaten haalden ook verzachtende omstandigheden aan, zo zou ze bedreigd worden in de gevangenis en had ze een emotioneel moeilijke jeugd. Maar daar ging de rechter niet in mee.

“Een straf van 240 maanden is voldoende en niet zwaarder dan nodig”, zei ze. “Mevrouw Maxwell nam rechtstreeks, herhaaldelijk en gedurende vele jaren deel aan een afschuwelijk plan om meisjes te verhandelen en te misbruiken”, ging ze verder. “Mevrouw Maxwell werkte samen met Epstein om jonge, kwetsbare slachtoffers uit te kiezen en speelde een centrale rol bij het vergemakkelijken van misbruik.”

Maxwell krijgt ook een boete van 750.000 dollar (zo’n 712.000 euro). De rechter merkte op dat de Epstein de vrouw 10 miljoen dollar heeft nagelaten in zijn testament. De advocaten van Maxwell spraken dat tegen, maar volgens de rechter heeft ze genoeg redenen aan te nemen dat Maxwell nog steeds de middelen om die boete te betalen.

De advocaten van de Britse hadden eerder dit jaar nog geprobeerd om een nieuw proces te openen, omdat een van de juryleden had verzwegen zelf seksueel te zijn misbruikt, maar de rechter in New York oordeelde dat het proces van Maxwell eerlijk is verlopen.

Misbruik van minderjarigen

Vier vrouwen beschuldigden Maxwell van de feiten tijdens het proces: Jane, Kate, Carolyn en Annie Farmer. Zij getuigden allemaal over het misbruik van Epstein, maar ook hoe ze eerst in contact kwamen met Maxwell en af en toe betast werden door de vrouw. De vier waren toen allemaal minderjarig. Ook de getuigenissen van enkele andere slachtoffers werden gehoord tijdens het proces.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

(sgg, adb)