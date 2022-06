Zelenski vraagt Veiligheidsraad om onderzoekscommissie te sturen naar Krementsjoek

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft dinsdag aan de VN-Veiligheidsraad gesuggereerd om een onderzoekscommissie te sturen die moet aantonen dat het winkelcentrum van Krementsjoek vernield is door een Russische raket. Hij verkreeg daarnaast dat de vijftien leden van de Veiligheidsraad, ook Rusland, een minuut stilte in acht namen voor “alle Oekraïners die omkwamen in de oorlog”.

Tijdens een rechtstreekse interventie voor de Veiligheidsraad, de tweede na een eerste toespraak op 5 april, vroeg de Oekraïense president opnieuw dat de zetel van Rusland als permanent lid van de Veiligheidsraad afgenomen zou worden. Hij vroeg ook een tribunaal om de “dagelijkse terroristische daden” van Moskou te berechten.

Zelenski verwees vervolgens naar de vele Oekraïners die in de oorlog omgekomen zijn, “alle volwassenen, kinderen, tienduizenden personen”. “Ik vraag u om hen hulde te brengen met een minuut stilte”, zei Zelenski aan het einde van zijn interventie, waarna hij ging rechtstaan.

De vijftien leden van de Veiligheidsraad, die wat verrast leken, volgden zijn voorbeeld, net als de rest van de zaal, is te zien op de beelden van de interne televisiezender van de VN. Ook de Russische adjunct-ambassadeur Dmitry Polyanskiy stond recht.

Bij de Russische raketaanval op het winkelcentrum in Krementsjoek kwamen een twintigtal personen om het leven. Tientallen anderen raakten gewond of zijn vermist. Rusland ontkent dat het een burgerdoelwit viseerde en beweert dat het een wapendepot heeft gebombardeerd.

Voor de spoedzitting, die gevraagd werd door Kiev, veroordeelden zes landen “krachtig de verheviging van de Russische raketaanvallen op het grondgebied van Oekraïne, waarbij woonbuurten en burgerlijke infrastructuur geviseerd worden, van 25 tot 27 juni”. Het ging om Frankrijk, Ierland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Albanië, alsook de Oekraïense ambassadeur bij de VN.

“Bewijs voor terreur”

In zijn dagelijkse videotoespraak zei Zelenski achteraf dat hij alle internationale hefbomen gebruikt heeft om Rusland terecht te laten staan voor “staatterrorisme” en de VN vroeg om een speciaal tribunaal op te zetten om de Russische acties in Oekraïne te onderzoeken. Hij zei dat de aanwezige leden van de Russische delegatie in de Veiligheidsraad tijdens een minuut stilte voor de Oekraïense slachtoffers “keken naar iedereen aanwezig en besloten ook recht te staan – gewoon om er niet uit te zien als regelrechte moordenaars”. “Maar iedereen weet dat het de Russische terreur is, dat het de Russische staat is die onschuldige mensen doodt in deze oorlog tegen het Oekraïense volk.”

Oekraïne werkt volgens Zelenski aan het identificeren van alle Russen die “verantwoordelijk zijn voor de terreur tegen onze steden”. “De namen, gezichten en alle informatie over deze terroristen zal door de wereld geweten zijn.” Zij zullen minstens in de gevangenis belanden, aldus de Oekraïense president. Ook zij die liegen over “deze terreur” en de acties van het Russische leger proberen te rechtvaardigen zullen gestraft worden, klinkt het. “We hebben al het bewijs van wat de Russische troepen doen tegen onze mensen.”

Daarop toonde Zelenski bewakingsbeelden waarop het bombardement van het winkelcentrum in Krementsjoek te zien is, “zodat niemand daarover durft te misleiden”. “De Russische raket raakte dit bepaalde doel, opzettelijk. Dit was duidelijk het bevel. Het is duidelijk dat Russische moordenaars zulke coördinaten kregen voor deze raket. Ze wilden zo veel mogelijk mensen doden in een vredevolle stad, in een gewoon winkelcentrum.”

“En voor deze daad van staatterrorisme, zoals voor alle andere, zal Rusland verantwoordelijk gehouden worden”, besloot Zelenski. “Op het slagveld in Oekraïne, door de versterking van de sancties, en natuurlijk in het tribunaal.”