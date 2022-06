“Het kan me verdomme niet schelen dat ze wapens dragen. Laat ze binnen”: Donald Trump wist dat veel betogers op 6 januari gewapend waren

Donald Trump wist dat veel betogers die op 6 januari 2021 naar Washington D.C. waren gekomen voor zijn toespraak – en die even later het Capitool zouden bestormen – gewapend waren, en was op voorhand gewaarschuwd dat het risico bestond dat de betoging uit de hand zou lopen. Dat heeft Cassidy Hutchinson, een topmedewerker van zijn toenmalige stafchef Mark Meadows, dinsdag getuigd voor de commissie van het Amerikaanse Congres over de bestorming.

Er stond geen zitting gepland voor dinsdag, maar maandag kondigde de commissie een spoedzitting aan: daarop zou een “mysterieuze getuige” “recent verkregen bewijs” aanbrengen. Die getuige bleek dus Hutchinson te zijn, die twee jaar lang nauw samenwerkte met Meadows. Ze kon dus betrouwbaar inzicht verschaffen in wat Trump en Meadows wisten vóór de bestorming.

Volgens Hutchinson hadden zijn advocaten Pat Cipollone en Eric Herschmann Trump bijvoorbeeld op voorhand gewaarschuwd om bepaalde uitspraken – zoals “Vecht voor mij” en “Ik zal met jullie meegaan” – niet te gebruiken tijdens zijn toespraak, wat de president desondanks wel deed. Cipollone zou de entourage van de president ook meermaals op het hart hebben gedrukt om hem niet naar het Capitool te laten gaan. “We gaan aangeklaagd worden voor elke denkbare misdaad als hij mee naar het Capitool gaat”, zou de advocaat gezegd hebben tegen Hutchinson.

Trump sloeg het advies van zijn advocaten in de wind, en jutte de betogers op 6 januari op. — © REUTERS

“Let my people in”

Beide mannen wisten volgens Hutchinson ook dat veel mensen in de menigte die dag gewapend waren met AR-15-machinegeweren, handwapens, boksbeugels, knuppels en kogelvrije vesten. Veel Republikeinse kopstukken, waaronder ook Trump zelf, herhaalden in het verleden nochtans meermaals dat de betogers niet gewapend waren.

Volgens Hutchinson waren Trump en Meadows ook op voorhand gebrieft over het gevaar dat de bijeenkomst uit de hand zou kunnen lopen. Desondanks zou Trump erop aangedrongen hebben om verschillende veiligheidsmaatregelen af te voeren.

Zo zou de president boos geworden zijn dat veel betogers door metaaldetectoren moesten –nochtans standaardprocedure voor wie in de buurt van de Amerikaanse president komt – omdat het zo leek alsof er minder mensen aanwezig waren voor de bijeenkomst op de Mall, in hartje Washington D.C. “Het kan me verdomme niet schelen dat ze wapens dragen. Ze zijn hier niet om mij kwaad te doen”, zei Trump volgens Hutchinson. “Let them in, let my people in. Laat ze binnen, laat mijn mensen binnen. Ze kunnen na de bijeenkomst naar het Capitool marcheren.”

Trump wist volgens Hutchinson dat veel betogers gewapend waren. — © NurPhoto via Getty Images

Trump grijpt naar stuur van limousine

Na afloop van zijn toespraak werd Trump door de geheime dienst naar zijn gepantserde limousine (‘The Beast’) begeleid, om weer naar het Witte Huis gebracht te worden. De president zou volgens Hutchinson op dat moment echter beslist hebben dat hij naar het Capitool wilde gaan, om ook daar een toespraak te houden en de zitting bij te wonen waar de benoeming van Joe Biden als de volgende president goedgekeurd zou moeten worden.

Toen de geheime dienst dat uit veiligheidsoverwegingen niet wilde toestaan, zou de president naar het stuur van de wagen gegrepen hebben, en tegen het hoofd van zijn beveiliging Bobby Engel geroepen hebben: “Ik ben de fucking president, breng me nu naar het Capitool.”

Trump wilde ondanks bezwaren van zijn beveiligingsteam naar het Capitool gebracht worden. — © EPA-EFE

“Mike verdient het”

Trump werd ondanks zijn bezwaren naar het Witte Huis gebracht, waar hij live op televisie zag hoe de betogers het Capitool binnendrongen. Daarbij kwamen in totaal vijf mensen om het leven. Hij zag ook hoe de betogers schreeuwden om vicepresident Mike Pence, die de procedure om Joe Biden te benoemen als volgende president in goede banen moest leiden, op te hangen.

Volgens Hutchinson reageerde Trump daar schouderophalend op: “Hij denkt dat Mike het verdient”, zei Meadows daarover naar verluidt tegen Cipollone. “Hij wil niks doen”, klonk het dan weer toen het ging over een mogelijke oproep door Trump aan zijn aanhangers om het geweld te staken.

Zowel Meadows als Rudy Giuliani – nog zo’n nauwe bondgenoot van Trump en naar verluidt één van de grootste aanstokers van de complottheorieën over vervalste verkiezingen – zouden Trump volgens Hutchinson ook gevraagd hebben om een presidentieel pardon.

Trump reageerde inmiddels al op de onthullingen van Hutchinson op Truth Social, zijn eigen sociale medium. “Ik weet amper wie deze persoon, Cassidy Hutchinson, is”, aldus de voormalige president.