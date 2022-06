Betoging tegen verhogen defensiebudget: “5 miljard euro extra, maar geen geld voor koopkracht?”

Een honderdtal betogers hebben dinsdag op het Albertinaplein aan de Kunstberg in Brussel actiegevoerd tegen een verhoging van het Belgische defensiebudget. Ze vinden het niet kunnen dat er enkele miljarden in Defensie worden geïnvesteerd terwijl Belgen het vaker moeilijker hebben door de inflatie en de stijgende energieprijzen.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) trekt deze dagen naar de NAVO-top in Madrid met het nieuws dat België de defensie-uitgaven tegen 2035 zal optrekken tot 2 procent van het bruto binnenlands product. Aan de verhoging zijn wel verschillende voorwaarden gekoppeld, onder meer dat de investeringen niet ten koste mogen gaan van andere sociale prioriteiten.

Maar dinsdag hebben organisaties als Vredesactie, Pax Christi, Vrede vzw, Intal en Hart Boven Hard zich tegen deze investering verzet. Ze zien dat De Croo zich loyaal wil opstellen tegenover de NAVO-partners, maar ze vinden zijn beleid allesbehalve loyaal naar de bevolking toe. Op protestborden verwijzen ze naar de miljardeninvestering: “5 miljard euro, liever voor 340.800 extra kinderverzorgers”, “5 miljard euro, liever voor 192.000 extra treinen” of “ 5 miljard euro extra naar Defensie, maar geen geld voor koopkracht? Stop de waanzin”.

In een open brief begin juni hekelden de betogende organisaties al de beslissing. “Vraag is waarom er met de nu al grote wanverhoudingen, zoveel extra miljarden naar Defensie moeten. Al jaren schieten de rijke landen tekort om het klimaatfonds te vullen met de beloofde honderd miljard dollar om die energietransitie voor arme landen mogelijk te maken”, klonk het toen.