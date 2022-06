Waarom mensen op sociale media sinds de vernieting van Roe vs. Wade massaal “kampeerplaats” aanbieden

Sinds de vernietiging van het historische Roe vs. Wade-arrest, dat een einde maakte aan het grondwettelijk recht op abortus in de Verenigde Staten, circuleren raadselachtige filmpjes op sociale media. Vrouwen bieden elkaar “kampeerplaatsen” aan, of een “plek om te gaan shoppen”. Daarmee bedoelen ze dat ze op een plaats wonen waar abortus nog legaal is, en dat ze hun huis aanbieden als veilige plek voor wie het nodig heeft.