Nieuwe Groen-voorzitters roepen kersverse staatssecretaris voor Asiel en Migratie op tot actie

Groen-covoorzitters Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout roepen de kersverse staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) in een open brief op tot actie op haar departement. “De opvangcrisis heeft haar kookpunt bereikt.”

De nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor legde dinsdagochtend nog maar net de eed af bij de koning, maar de covoorzitters van Groen laten er geen gras over groeien. Naji en Vaneeckhout verwijzen in een open brief aan het adres van de staatssecretaris naar een onderzoek van de UGent, waaruit blijkt dat een vierde van alle asielzoekers in België ooit al het slachtoffer was van verkrachting, ook soms tijdens hun verblijf in ons land. Volgens de Groen-voorzitters komt dat omdat veel asielzoekers in openlucht moeten overnachten omdat er onvoldoende opvangplaatsen zijn.

Dat “toont eens te meer aan dat de opvangcrisis haar kookpunt heeft bereikt”, zeggen Naji en Vaneeckhout, die snel oplossingen vragen. De groenen stellen onder meer voor om de onbenutte plaatsen voor Oekraïense vluchtelingen te gebruiken voor andere asielzoekers, want “het zijn allemaal mensen”. De Moors voorganger Sammy Mahdi, van wie ze kabinetschef was, wees die piste enkele weken geleden nog af.

Het groene duo pleit ook voor een beter kader voor de lokale besturen met volwaardige financiering, waardoor de gemeenten aangemoedigd zouden worden om op vrijwillige basis individuele opvangplaatsen te creëren, en om asielzoekers uit landen met een hoge beschermingsgraad meteen toe te wijzen aan de OCMW’s. Als die oplossingen niet volstaan, moet de Moor volgens Naji en Vaneeckhout “zonder taboes naar alle mogelijke oplossingen” kijken. Eerder legden de groenen al de piste van tijdelijke noodopvang in hotelkamers op tafel, maar die oplossing leek de Moor vanmorgen tijdens een persconferentie op haar kabinet alvast af te wijzen.

Groen wil in elk geval binnen de regering samenwerken met de staatssecretaris om een oplossing te vinden, geven de voorzitters aan. “In ons zal u altijd een loyale partner vinden wanneer het terug over mensen gaat en over echt samenleven.”

De Moor liet dinsdagmorgen weten dat ze donderdag aan de regering zal voorstellen om een noodopvangsite op poten te zetten. Dat kan bijvoorbeeld gaan om leegstaande gebouwen van Defensie of om tenten.