46 migranten sterven in achtergelaten koelwagen in Texas: “Sommige lichamen waren te warm om aan te raken”

De oplegger was ooit gebruikt als koelwagen. Maar de installatie was ontmanteld. De inzittenden stierven aan oververhitting. — © REUTERS

In San Antonio, Texas, heeft de politie in een achtergelaten vrachtwagen 46 lichamen van migranten aangetroffen die door mensensmokkelaars illegaal over de Mexicaanse grens waren gebracht. Nog eens veertien anderen – onder wie vier kinderen – werden totaal uitgeput en oververhit opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de politie waren sommige van de lichamen te warm om aan te raken.