“Afghanistan is minst positieve land ter wereld”volgens onderzoek maar taliban is niet akkoord

Afghanistan is het minst positieve land ter wereld. Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup. Wereldwijd namen stress, verdriet en zorgen het afgelopen jaar toe.

Het slechtst was de toestand in Afghanistan, waar acht op de tien aangaven zich zorgen te maken. Drie kwart verklaarde gestrest te zijn en zes op de tien waren verdrietig.

De taliban-regering verwees het rapport naar de prullenmand, en zei in een reactie dat de Afghaanse bevolking “gelukkig” is. “Het rapport is gebaseerd op incorrecte informatie en dient als propagandamiddel”, aldus talibanwoordvoerder Bilal Karimi.