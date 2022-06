Recordboete van 100 miljoen dollar voor Ernst & Young in de VS voor frauderen bij examens

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft een boete van 100 miljoen dollar (bijna 95 miljoen euro) opgelegd aan het auditbureau Ernst & Young, omdat verschillende werknemers gefraudeerd hadden tijdens hun examen om hun vergunning van accountant te verkrijgen of te behouden. Het gaat om de hoogste boete ooit die SEC oplegde aan een auditbedrijf, meldt de regulator. KPMG kreeg in 2019 een boete van 50 miljoen dollar in een gelijkaardige zaak.