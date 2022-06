Hasselt

In het beste geval is de e-sigaret een tijdelijke stap naar definitief stoppen met roken, maar beginnen met vapen als niet-roker is ronduit onverstandig. In een nieuw advies pleit de Hoge Gezondheidsraad om het aanbod smaakjes te ‘bevriezen’ en wegwerp-e-sigaretten - gericht op jongeren - helemaal te verbieden.