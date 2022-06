CEO Brussels Airlines wil samenzitten met vakbonden over “maatregelen op korte termijn om werkdruk te verlagen”

Over de inhoud van die maatregelen wil de maatschappij dinsdag niets kwijt. Het is dus ook niet duidelijk of er nieuwe maatregelen zullen worden voorgesteld. Eerder besliste Brussels Airlines bijvoorbeeld om 148 vluchten te schrappen tijdens de zomer, iets wat de vakbonden toen als onvoldoende bestempelden.

Vorige week werd er drie dagen gestaakt bij Brussels Airlines. En maandag hadden de vakbonden gedreigd met nieuwe acties omdat de directie het overleg over de zomer zou willen tillen, en omdat de CEO hen naar eigen zeggen pas eind augustus wilde ontmoeten.

De vakbonden krijgen nu een uitnodiging in de bus om maandag samen te zitten met het “management board” van Brussels Airlines. Dat bestaat uit CEO Peter Gerber, de financieel en de operationeel directeur en de hr-manager van de maatschappij.

“Op deze meeting zullen we hen informeren over de maatregelen op korte termijn die de werkdruk deze zomer moeten verlagen”, zegt Brussels Airlines. Eind augustus zou er dan gesproken worden over langetermijnoplossingen.