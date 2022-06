Openbaar Ministerie eist levenslange gevangenisstraf voor Ridouan Taghi

Openbaar Ministerie heeft een levenslange gevangenisstraf geëist voor Ridouan Taghi die achter zes liquidaties en meerdere moordpogingen zou zitten. Voor zijn medeverdachten in het Marengo-proces werd tussen 16 jaar en levenslang geëist.

Wereldwijd staat hij bekend als de Nederlandse onderwereldkoning, de leider van mocromaffia die handelde in drugs en verantwoordelijk wordt gehouden voor een reeks moorden waaronder zes liquidaties. Zijn naam werd ook eerder al gelinkt aan de moord op de Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries in juli 2021.

Volgens het Openbaar ministerie zou Taghi alle beslissingen hebben genomen en zou hij de persoon zijn die verantwoordelijk was voor het inschakelen van jonge mannen om die liquidaties uit de voeren. Volgens het OM was het motief voor de moorden bijna altijd wraak omdat de slachtoffers met de politie zouden gesproken hebben of om net te voorkomen dat ze hun mond voorbij zouden praten. De medeverdachten riskeren tussen 16 jaar en levenslang.

In september en tot en met december zullen de advocaten de kans krijgen voor hun pleidooi. Wanneer er vervolgens een uitspraak volgt, is nog niet duidelijk maar er wordt rekening gehouden met midden 2023.