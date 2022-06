Federale politie waarschuwt voor “kinderlokkers” op sociale media: “Ze geven zich uit voor minderjarige”

Naar aanleiding van de start van de schoolvakantie komt de federale politie met een opvallende waarschuwing. “Jongeren blijven met elkaar in contact via sociale media, maar ook hier liggen kinderlokkers op de loer”, klinkt het bij de afdeling internetrechercheurs.

Jongeren houden contact via onder meer TikTok en Instagram, maar ze kunnen er ook nieuwe contacten leggen met personen die niet altijd goede bedoelingen hebben. “Kinderlokkers gebruiken deze sociale media om in contact te komen met de jonge generatie”, zegt commissaris Olivier Bogaert. “Ze maken een profiel aan en geven zich uit voor een minderjarige. Vervolgens sluiten ze zich aan bij privé-chatgroepen. Ze contacteren andere deelnemers en schrijven hen bijvoorbeeld dat ze hen leuk vinden. Op die manier winnen ze hun vertrouwen en krijgen ze uiteindelijk zeer intieme foto’s.”

De online kinderlokker kan zich ook voordoen als fotograaf en aan zijn doelwit voorstellen een gratis fotoalbum te maken, klinkt het bij de politie. “Dat is een techniek die door specialisten ‘shout-out’ wordt genoemd. Op zijn eigen account gaat de kinderlokker die van een andere gebruiker presenteren in een nieuwe post. Dit zal de belangstelling wekken van andere personen die zich gaan abonneren op zijn profiel. Dan vraagt hij aan zijn doelwit, een tienermeisje, haar foto’s met hem te delen. Ze zou dan kunnen denken dat haar populariteit zal toenemen omdat heel veel mensen de inhoud gaan liken.” Wat de slachtoffers niet beseffen, is dat hij ze ook zou kunnen afpersen door ermee te dreigen alle foto’s openbaar te maken als ze niet meer van zichzelf laten zien.

Praten met kinderen

Child Focus raadt ouders daarom aan erover te praten met hun kinderen. “Het is bijvoorbeeld zeer belangrijk hen uit te leggen dat de foto’s door bepaalde gebruikers kunnen worden gedeeld en bewaard. Zo zou de foto na een aantal jaren opnieuw kunnen opduiken en aanleiding geven tot pesterijen of bedreigingen. Denk er ook aan dat er in dit soort situaties een wettelijke toestemming nodig is om de politie toegang te geven tot de privé-conversaties zodat ze het slachtoffer kan helpen.”