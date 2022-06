IJsboerke lanceert nu ook eigen kledinglijn: “Kledij om te relaxen”

Roomijsfabrikant IJsboerke uit Tielen (Kasterlee) heeft nu ook een eigen kledinglijn met T-shirts, een sweater en een pet. Het bedrijf lanceert de kledij in samenwerking met Sunday, een duurzame Belgische textielproducent. De kledingstukken kunnen worden aangekocht via de fanshop van IJsboerke.

De kledinglijn van IJsboerke start met vier T-shirts (telkens twee modellen voor mannen en vrouwen), een unisex-sweater en een bijpassende pet. Op de kledij staan kleine afbeeldingen van ijsjes of het opvallende IJsboerke-logo. De kledingstukken verwijzen ook met een knipoog naar het wielerverleden van de ijsfabrikant.

IJsboerke lanceert samen met producent Sunday t-shirts, een sweater en ook een pet. — © IJsboerke

De kledinglijn wordt aangeboden in de fanshop van de website van IJsboerke. Die website steekt intussen in een gloednieuw jasje en benadrukt ‘de wereld van plezier’ en ‘plezier van hier’ als basisbegrippen van de merkstijl.

De kledingstukken zijn ontworpen en geproduceerd in samenwerking met merchandise-leverancier Sunday.“Wij maken kledij die mensen willen dragen op zondag, wanneer we echt onszelf zijn”, zeggen de zaakvoerders van Sunday.

De match met IJsboerke uit de Kempen lag volgens de fabrikant voor de hand. “IJsjes consumeren doe je ook het liefst op momenten als je relaxed bent en jezelf quality-time gunt. Bovendien werkt IJsboerke graag samen met Belgische partners”, zegt Jef Segers, commercieel manager bij IJsboerke. “Voor elke fan is er wat wils. De kledinglijn biedt per model een ruim assortiment in maten aan.” (bvdl)

IJsboerke lanceert onder meer een t-shirt voor vrouwen. — © IJsboerke

Een opvallende pet van IJsboerke is een van de stukken uit de nieuwe kledinglijn. — © IJsboerke

Er zijn ook t-shirts voor mannen van IJsboerke. — © IJsboerke

www.ijsboerke.be