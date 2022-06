In Nederland, aan zee en voor als het regent: 3x kindvriendelijke uitstappen

#LikeMe aan zee

Zijn je kinderen ook zo’n fan van #LikeMe? Dan is een bezoekje aan Blankenberge deze zomer de moeite waard. #LikeMe opende er een expo waar je de leukste decors binnenstapt. Er zijn tal van doe-actviteiten en je kan er virtueel je favoriete personages ontmoeten.

#LikeMe @Sea Pop-up expo, tot 28/8 Pier, Zeedijk 261 in Blankenberge. Info & tickets: www.ouders.ketnet.be

© vrt

Zoo van zand net over de grens

GaiaZOO pakt deze zomer uit met het eerste zandsculpturenfestival Zoo van Zand. In de dierentuin bewonder je tien indrukwekkende zandsculpturen van bedreigde diersoorten. Het zand in de bodem van Kerkrade is perfect om zandkastelen te bouwen. Dus zandkunstenaars gingen er maar al te graag mee aan de slag. Ontdek tot in het najaar de dieren uit zand in de gebieden Taiga, Limburg, Rainforest en Savanna.

Tem 30/10 in GaiaZOO, Gaiaboulevard 1 in Kerkrade. Info: www.gaiazoo.nl

© Jakobus.Corneel

BattleKart bij regenweer

Met BattleKart speel je niet zomaar een videospel, je speelt in het videospel. Dankzij augmented reality lijkt het alsof je in een spel als Mario Kart zit. Je neemt plaats in een elektrisch karretje in een verduisterde hal en zoemt over een circuit dat op de grond geprojecteerd is en dus in een vingerknip aangepast kan worden. In je stuur heb je een scherm waarmee je hindernissen voor de andere spelers kan achterlaten. Een te gekke virtuele belevenis.

BattleKart, Sledderloweg 98B in Genk. Info: genk.battlekart.com