10 Limburgse topverhalen om nog te lezen: van chicste hotel tot technieker op hoge hakken

Deze verhalen gemist dit weekend? Dit is je kans om onze selectie toppers nog mee te pikken. Van hoe 1.500 camera’s heel Limburg in het oog houden, over een onderschatte vorm van kanker tot een zalige fietstocht langs vier zomerse pop-upbars. Iets voor volgend weekend?

1. Big Brother in Limburg

Wist je dat je in Limburg in de gaten wordt gehouden door maar liefst 1.500 camera’s? Dat blijkt uit onderzoek van Het Belang van Limburg. Dag en nacht speuren ze naar sluikstorters, fietsendieven en zware criminelen.

2. Onderschatte vorm van kanker

Blaaskanker is een zwaar onderschatte vorm van kanker, maar in voorloper Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk werd het afgelopen anderhalf jaar bij vijftig patiënten de blaas verwijderd via robotchirurgie.

LEES NU. ZOL is voorloper in blaasverwijdering via robotchirurgie

3. Chicste hotel ter wereld

Botanic Sanctuary Antwerp is het “chicste hotel ter wereld”, maar het zijn wel Limburgers die je er in de watten leggen. Maak kennis met de medewerkers van het luxehotel.

4. Fietsen van zomerbar naar zomerbar

De leukste fietstocht van de zomer? Fiets gewoon van pop-upbar naar pop-upbar. Als je de volledige route doet, krijg je vier leuke locaties voor een zomerse verpozing cadeau.

5. Grootste kotbaas is Hasselaar

Door een overname van een miljard euro mag Christian Teunissen (49) uit Hasselt zich de grootste kotbaas van Europa noemen. “Ik voel mij een kotmadam, ja.”

6. Technieker op hoge hakken

Of je nu een Airbus ziet overvliegen of het uitgesneden gedicht aan de Molenpoort in Hasselt ziet liggen, de onderdelen ervan zijn aangeleverd door L&D Jet-Techniek uit Diest. Nochtans zag de prof van eigenares Inge Lefevre het niet zitten, een vrouw in de richting burgerlijk ingenieur.

7. Limburg na de mijnen en Ford

“Limburg is beter uit de sluiting van de mijnen, Philips en Ford gekomen.” Dat zegt onze oud-HBVL-collega Eric Donckier in zijn boek ‘Wij zijn Limburg’, een verhelderende kijk op de recente sociaaleconomische geschiedenis van Limburg.

8. Tim Verheyden over fake news

VRT-journalist Tim Verheyden sprong in de poel van fake news, desinformatie en complottheorieën en dook weer op met het boek ‘Het had waar kunnen zijn’. “Meer offline gaan is een deel van de oplossing.”

9. Het lief van ontdekkingsreiziger de Gerlache

Hij overleefde de winter op de Zuidpool, maar breuk met zijn lief was de Gerlache te veel. De nieuwe biografie van de Hasseltse pionier en ontdekkingsreiziger van Antarctica is indrukwekkend. “Ik ben de eerste die zijn persoonlijk archief heeft mogen bestuderen”, zegt de auteur.

10. De Tour in Limburg

De Ronde van Frankrijk in 1962 was om vele redenen memorabel. Maar bovenal werd het een volksfeest op Limburgse bodem. Een terugblik zestig jaar later.

LEES NU. Dankzij cadeau voor Rik Van Looy werd Tour 60 jaar geleden een Limburgs volksfeest

(mav)