Van wereldse tapas tot lunch met de kinderen: Billie-columniste Anke Buckinx tipt vijf adresjes

BBC in Hasselt

“Het beste ontbijt in Hasselt! Toast avocado, eggs benedict en American pancakes, de kaart staat vol lekkere dingen. De eigenaars zijn ook enorm vriendelijke en gastvrije mensen. Kinderen en huisdieren zijn meer dan welkom.”

BBC, Zuivelmarkt 13 in Hasselt. Zaterdag open van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 14.30 uur en alle andere dagen van 9 tot 15 uur. Gesloten op woensdag. Meer info: www.bbchasselt.be

© Anke Buckinx

Art Choc in Hasselt

“Elk etentje hier is een verrassing. De chef werkt met een menu en je kan kiezen tussen drie prijzen. Je weet nooit wat er op het menu staat, maar verwacht je zeker en vast aan superlekkere wereldse gerechtjes. Het zaakje is casual, gezellig en heel toegankelijk. Reserveren is wel een must.”

Art Choc, Ridder Portmanstraat 8 in Hasselt. Open van dinsdag tot vrijdag van 12 tot 13 uur en van 18 tot 20 uur. Zaterdag open van 18 tot 20 uur. Meer info: www.artchoc.be

© Art Choc

Bodebar in Hasselt

“Ik ben helemaal zot van tapas, zeker die van Bodebar. De menukaart bestaat hier voor 60 procent uit typische Spaanse tapas, en voor 40 procent uit wereldkeuken. Mijn favorietjes op de kaart zijn filoteta, filodeeg-rolletjes met feta en saksuka, gefrituurde aubergine. Hmm! Ze hebben ook lekkere cocktails, ideaal voor een zomeravond op het gezellige terras.”

Bodebar, Walputstraat 17 in Hasselt. Open van dinsdag tot zaterdag van 17 uur tot middernacht. Meer info: www.bodebar.be

LEES OOK. Zin in een hapje? Dit zijn de lekkerste foodtruck- en andere culinaire festivals volgens onze redactie

© Anke Buckinx

Fort Napoleon in Oostende

“Fort Napoleon is een belevingsbrasserie net buiten het centrum van Oostende. Er is altijd wel iets te doen, zoals een expo of tentoonstelling, vaak op kindermaat. Je hebt er een prachtig uitzicht over Oostende én de allerlekkerste nacho’s die ik ooit gegeten heb. Op de kaart staan ook deelgerechtjes, burgers, garnaalkroketjes en veel meer. Het allerleukste? Je kan er met de overzetboot naartoe.”

Fort Napoleon, Vuurtorenweg 13. In juli en augustus elke dag open van 10 tot 20 uur. Benieuwd wat er te doen is? Meer info: www.fort-napoleon-brasserie.be

© Anke Buckinx

© Anke Buckinx

Juffertje in ’t Groen in Tessenderlo

“Als we zin hebben in een gezellige lunch met de kinderen, gaan we naar mijn favoriete kinderboerderij. Je kan de kleintjes uren loslaten tussen de dieren, op de speeltuin of in de grote hooischuur. Ondertussen kan je gezellig iets eten of drinken in de brasserie. Op de kaart staan klassiekers zoals pannenkoeken en croque monsieur. Simpel, lekker en supertof voor gezinnen.”

Juffertje in ’t Groen, Groenstraat 1 in Tessenderlo. In de zomervakantie open van vrijdag tot zondag van 11 tot 18 uur. Meer info: www.juffertjeintgroen.be