Chris Martin stapt “met een kater” café binnen en zingt ‘A Sky Full of Stars’ voor koppel dat gaat trouwen

Klanten van de Britse pub Hinton Charterhouse konden zondag hun ogen niet geloven wanneer Chris Martin (45) binnenstapte. De ‘Coldplay’-zanger en vriendin/actrice Dakota Johnson wipten even binnen nadat ze het Glastonbury-festival hadden bijgewoond. “Hij bestelde twee maal Guinness, ging buiten zitten en iedereen in de pub werd een beetje gek”, aldus cafébaas Chris Parkin. “Hij vertelde me ook dat hij nog een beetje een kater had van het festival.”

Parkin had nog afgesproken met Jeremy en Hannah, een koppel dat hun huwelijksfeest eind augustus gaat vieren in het café. “Ze vertelden hem over hun huwelijk en dat hun openingsnummer A Sky Full of Stars gaat worden.” Dus vroeg de frontman of hij het nummer voor hen moest spelen én gaf hij hen nog wat tips voor een gelukkig huwelijk. “We stonden met onze mond vol tanden. Het was ongelooflijk! Wat een dag!”(pjv)