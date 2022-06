18 doden zijn er al geteld, 36 mensen zijn nog vermist: de ravage in een winkelcentrum in Krementsjoek is enorm. Maar was het ook een bewust doelwit? Rusland ontkent en beweert zelfs dat er geen raket op is gevallen. “Alles wijst nochtans op een grove blunder”, zegt oud-kolonel Roger Housen.