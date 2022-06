Zes luchthavenmedewerkers en drie andere personen opgepakt in onderzoek naar drugssmokkel

Het onderzoek ging in februari 2021 van start nadat in twee achtergelaten reiskoffers drugs werden ontdekt — © BELGAIMAGE

In een gerechtelijk onderzoek naar drugssmokkel via Brussels Airport zijn maandag zes luchthavenmedewerkers en drie andere personen opgepakt. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. Bij tien huiszoekingen zijn ook 217.000 euro cash geld en verschillende voertuigen in beslag genomen.

Het onderzoek ging van start nadat de douane op de luchthaven van Zaventem in februari en maart van vorig jaar twee achtergelaten reiskoffers ontdekte. In de koffers bleek respectievelijk 25 kilogram en 12 kilogram cocaïne verborgen te zitten. Het onderzoek, gevoerd door de federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde, kwam in een stroomversnelling na de operatie Sky. Dankzij deze operatie konden gekraakte berichten in verband gebracht worden met de achtergelaten koffers.

Al snel werd duidelijk dat de cocaïnesmokkel georganiseerd werd met hulp van binnenuit de luchthaven. De criminele organisatie kon rekenen op de medewerking van een aantal luchthavenmedewerkers die de smokkel faciliteerden.

Het onderzoek mondde maandag 27 juni 2022 uit in tien huiszoekingen waarbij negen personen werden gearresteerd. Het gaat om drie mannen van 31, 25 en 21 jaar uit Zaventem, een 37-jarige man en zijn 33-jarige echtgenote uit Vilvoorde, een 45-jarige man uit Vilvoorde, een 37-jarige man uit Anderlecht, een 33-jarige man uit Sint-Gillis en een 33-jarige man uit Hoboken. Zes van de gearresteerde personen werken op de luchthaven van Zaventem.

De negen verdachten zullen allen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, die zal beslissen of ze onder aanhoudingsbevel geplaatst worden.

Tijdens de huiszoekingen werden tevens 217.000 euro cash geld en verschillende voertuigen in beslag genomen.