Lichaam van vermoorde man aangetroffen in tuin in Herselt, verdachte opgepakt

In Herselt, op 15 kilometer van Tessenderlo, is maandagavond het lichaam van een man gevonden in de tuin van een woning aan Dooiewerf, nabij het natuurgebied Langdonken. Dat zegt VRT NWS en het Antwerpse parket bevestigt het nieuws. Het gaat om moord en er is een verdachte opgepakt.

De vondst van het lichaam gebeurde na een noodmelding. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de politie stelde een perimeter in rond de woning in kwestie. Onder meer het gerechtelijk labo kwam vervolgens langs voor sporenonderzoek. Er is ook een verdachte opgepakt voor verhoor, maar over het mogelijke motief is nog niets bekendgemaakt.