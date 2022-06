Sam Van Rooy (Vlaams Belang) krijgt volle laag na ‘grapje’ over outfit schepen van Doesburg (N-VA)

“Het zijn niet enkel vrouwen die opgewonden geraken van mannen in uniform, ook het omgekeerde is waar.” Met die uitspraak aan het adres van schepen Els van Doesburg (N-VA) die in een werkplunje van Stadsreiniging de gemeenteraad bijwoonde, kreeg Vlaams Belang-fractieleider maandagavond de hele raad over zich heen. “We zitten hier niet op café”, reageerde burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Gedraag u als raadslid in plaats van als kroegtijger.”

Van Rooy interpelleerde schepen van Doesburg maandagavond over de aanpak van sluikstort en zwerfvuil in de stad.

Hij liet zich bij zijn tussenkomst inspireren door de outfit van de schepen: een werkplunje van de dienst Stadsreiniging de raad bijwoonde. “Het zijn niet enkel vrouwen die opgewonden geraken van mannen in uniform, ook het omgekeerde is waar”, liet hij ontvallen.

“Een onschuldig grapje”, zei hij achteraf, maar dat volstond niet voor de andere raadsleden die erg verontwaardigd reageerden. Gemeenteraadslid Kevin Vereecken (N-VA) eiste excuses. “Uw visie op het vrouwelijk geslacht is niet meer van deze tijd”, zei hij. “Dit was erg ongepast.”

Vlaams Belang-fractieleider Sam Van Rooy. — © Joris Herregods

Woke

Van excuses wilde Van Rooy niet weten. “Dit is pure woke”, reageerde hij. “Een voorbeeld van doorgedreven politieke correctheid waarbinnen niemand nog iets kan zeggen. Je kan geen grapje meer maken of het is meteen seksisme of racisme of fascisme,... Uw tussenkomst meneer Vereecken is te gek voor woorden. Els (van Doesburg, red.) en ik kennen elkaar. U maakt er iets van dat enkel in uw gestoorde geest bestaat en wat eigenlijk een normale omgang is tussen volwassen mensen.”

Maar dat kon weinig raadsleden overtuigen. Zelfs burgemeester Bart De Wever (N-VA) mengde zich. “Iemand aanspreken op het feit dat de outfit die zij draagt prikkelend is, hoort niet thuis in de gemeenteraad.”

Kroegtijger

“Het was een grapje”, onderbrak Van Rooy.

“Maar het was niet grappig”, zei De Wever gepikeerd en met verheven stem. “Humor vraagt context. U dient uw manieren te houden. We zitten hier niet op café. Gedraag u als raadslid, niet als kroegtijger.”

Schepen van Doesburg reageerde erg droogjes op de uitspraken van Van Rooy. “Uw observatievermogen is heel intact. Ik ben op sluikstortronde geweest met de mensen van Stadsreiniging. We zoeken veel volk, dus ik herhaal hier nog eens de oproep om te solliciteren.”

© Joris Herregods

© Tom Cornille

© Joris Herregods