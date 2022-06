Lagere uitkeringen leiden mensen niet naar werk

In 2012 besliste de federale regering de werkloosheidsuitkeringen een klein beetje te verhogen, maar daarna stapsgewijs te laten dalen. Die ‘degressiviteit’ van de uitkeringen moest werklozen sneller een job doen zoeken.

Volgens een nieuwe studie van de OESO, de denktank van rijke westerse landen, was die maatregel een slag in het water: “Er is geen enkele indicatie voor een grotere stroom van uitkeringen naar werk na de hervorming.”

Nog verminderen zou weinig effect hebben

De hervorming leidde destijds tot felle discussies in de federale regering-Di Rupo, een coalitie van liberalen, socialisten en christendemocraten. Vooral voor PS waren de lagere werkloosheidsuitkeringen een bittere pil.

Dat de hervorming te weinig mensen zou activeren was al langer een zorg. Daarom wilde de regering-Michel de degressiviteit nog aanscherpen. Die maatregel bleef dode letter door de vroegtijdige val van de regering.

Alleen: de uitkeringen nog meer laten zakken zou weinig bijkomend effect hebben gehad, concludeert de OESO nu.