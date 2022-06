Vlaamse militair die meevecht in Oekraïne heeft geen spijt: “Ik weet dat ik vervolgd zal worden, maar dit is belangrijk”

De Vlaamse militair die bij de start van de oorlog naar Oekraïne trok om mee tegen Rusland te vechten, heeft bij VRT NWS voor het eerst zijn verhaal gedaan. Ward (28) lichtte Defensie niet in van zijn plannen. “Ik weet dat ik vervolgd zal worden in België, maar het is belangrijk dat we de Russen hier en nu stoppen”, zegt hij. “Wat hier gebeurt, is belangrijk voor Europa en misschien voor de hele wereld.”