Burgemeester kruipt dronken achter stuur… meteen na meeting over dronken bestuurders

De burgemeester van het Australische stadje Redland, nabij Brisbane, is met te veel alcohol op achter het stuur gestapt en met haar auto gecrasht, vlak nadat ze een ontmoeting had met nabestaanden van slachtoffers van verkeersongevallen veroorzaakt door beschonken bestuurders.

Karen Williams nam onlangs eerst deel aan een video-ontmoeting met nabestaanden, en reed vervolgens naar een borrel waar ze zelf veel te diep in het glas keek. Vervolgens stapte ze dronken in de auto, en veroorzaakte ze een ongeval. “Ik weet eigenlijk niet hoeveel ik gedronken had. Ik had meerdere drankjes gedurende een aantal uren”, zei ze.

Judy Lindsay, een vrouw die haar dochter Hayley verloor bij een ongeval veroorzaakt door een dronken bestuurder en deelnam aan het overleg met Williams, is naar eigen zeggen woest. Ze eist dat de burgemeester aftreedt.