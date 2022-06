Het kantoor van Koen van Velthoven bleef als bij wonder gespaard. “Wij hebben mazzel. Twintig meter verder zijn er mensen die niets meer hebben.” — © RR

Zierikzee

Koen van Velthoven heeft een kantoor aan de rand van het gebied in Zierikzee waar de tornado een ravage aanrichtte. Zijn pand bleef als bij wonder gespaard. “Maar amper twintig meter verder is alles verwoest.”