Zierikzee

Het toeristische plaatsje Zierikzee in de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland is maandagmiddag door een windhoos getroffen. Een vrouw van 73 overleefde het noodweer niet. Negen mensen raakten gewonden. “Het was een ravage”, zegt een ooggetuige.