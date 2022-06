NAVO wil acht keer zoveel soldaten in snelle interventiemacht: wat doet die, en wat betekent dat voor ons land?

De snelle interventiemacht die door de NAVO ingezet wordt wanneer een lidstaat bedreigd wordt, krijgt acht keer zoveel militairen. Dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg gezegd aan de vooravond van de NAVO-top in Madrid. Die snelle interventiemacht speelt op dit moment geen enkele rol in de oorlog in Oekraïne – de troepen aan de Oost-Europese grens maken er geen deel van uit – maar de uitbreiding ervan is er wel een rechtstreeks gevolg van.