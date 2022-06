MR wil vrijheid om over eigen lichaam te beschikken in grondwet

MR wil de vrijheid om over het eigen lichaam te beschikken inschrijven in de grondwet. Dat laten de Franstalige liberalen weten, naar aanleiding van het arrest van het Amerikaanse Hooggerechtshof waardoor de Amerikaanse staten abortus op hun grondgebied kunnen verbieden.

Zaterdag had de PS naar aanleiding van het arrest aangekondigd het recht op abortus grondwettelijk te willen verankeren, en zo ook de vrijheid van de vrouw om over haar eigen lichaam te beschikken. De Kamercommissie Institutionele Zaken zou zich over het dossier moeten buigen om dit fundamentele recht in titel II van de grondwet in te schrijven.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zei maandag in La Libre dat hij meerdere fundamentele rechten wil verankeren – zoals het recht op abortus, maar ook het recht op euthanasie. “Eens dat principe in onze grondwet is ingeschreven, wordt het ook een hefboom tegen mensenhandel en verkrachting binnen het huwelijk, en zou het debat over draagmoederschap openen”, stelde Bouchez.

De MR wil ook de reflectie over de neutraliteit van de staat opnieuw aanzwengelen, waarover de partij in maart 2020 een voorstel tot herziening van de Grondwet in de Kamer heeft ingediend. Dat moet een dam opwerpen tegen teksten “die de fundamenten van onze samenleving in vraag stellen in naam van de religie”.