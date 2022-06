Wie is Nicole de Moor, de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie? “De Warme Thatcher van Vlaanderen”

Die zag niemand komen: Nicole de Moor (38) wordt de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie. De voormalige kabinetschef van kersvers CD&V-voorzitter Sammy Mahdi neemt nu diens plaats in. “Dé migratie-expert van de Wetstraat”, klonk het vol vertrouwen bij Mahdi op Twitter. “You ain’t seen nothing yet. Stabiliteit, expertise en vernieuwing. Le nouveau CD&V est arrivé.”

Kersvers CD&V-voorzitter Sammy Mahdi komt met een surprise van de chef. Nicole de Moor volgt hem op als staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Onbekend voor het grote publiek, maar als kabinetschef van Mahdi kent ze het kabinet door en door. “Ze heeft al bijzonder veel kilometers op de teller achter de schermen. Nicole is dé migratie-expert van de Wetstraat”, zegt Mahdi.

LEES OOK. Kabinetschef Nicole De Moor volgt Sammy Mahdi op als staatssecretaris Asiel en Migratie

De Moor is 38 jaar oud, heeft twee kinderen en is afkomstig uit Sint-Gillis Waas in Oost-Vlaanderen. Momenteel woont ze in Anderlecht, maar ze heeft plannen om terug te keren naar haar thuishaven. Ze behaalde een rechtendiploma aan de Universiteit Gent en schoolde zich bij in het International and European Law aan de Universiteit van Amsterdam.

Cabinetard

Haar hele loopbaan is ze al bezig met migratie en integratie. Eerst als juridisch adviseur migratie bij het Kruispunt Migratie-Integratie, het huidige Agentschap Inburgering en Integratie. Nadien behaalde ze een doctoraat aan de Universiteit Gent over internationale migratie, en was ze aan de slag bij het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatslozen. “We noemen haar soms de warme Margaret Thatcher van Vlaanderen. Ze is streng, maar rechtvaardig en in staat om de partij juist te positioneren, ook de komende jaren”, zegt Mahdi.

Op verkiezingsvlak heeft De Moor nog alles te bewijzen. Veel verder dan eerste opvolger op de lijst voor het Brussels Parlement schoot ze nog niet. Maar achtger de schermen draait ze al lang mee. In 2014 begon ze haar leven als cabinetard, als migratiespecialiste op de kabinetten van (achtereenvolgens) de CD&V-ministers Kris Peeters, Nathalie Muylle, en Koen Geens. Sinds sinds de start van deze legislatuur was De Moor kabinetschef van Mahdi.

Haar voormalige baas Kris Peeters is alvast vol lof over haar. “Dit is de beste keuze die Sammy kon maken. Ze kent de materie door en door. Ze scoort ook heel hoog op menselijk vlak.”

Dat ze nu op de voorgrond treedt en zelf het woord zal moeten voeren, zal alvast geen probleem zijn, denkt Peeters. “Ze communiceert van nature zeer goed, maar ik ben er zeker van dat ze zich zal laten goed zal laten bijstaan. Machiavelli zei al dat je een minister moet taxeren op basis van de adviseurs met wie hij of zij zich omringt. In het geval van Nicole twijfel ik daar niet aan.”

© Guy Puttemans

Het zal moeten, want Mahdi laat een kabinet achter waar van links en van rechts op geschoten wordt. Links omwille van de asielzoekers die noodgedwongen op straat moeten slapen bij gebrek aan opvang. Al zeker 1.400 rechtszaken heeft Fedasil zo aan zijn broek. Mahdi werd verweten uitspraken van de rechtbank vrolijk te negeren.

Rechts heeft het dan weer op het kabinet gemunt omwille van de slechte cijfers inzake terugkeer en de vele asielzoekers die komen aankloppen. “Door extra bufferplaatsen aan te kondigen, heeft hij het signaal gegeven aan vluchtelingen dat België het land van melk en ­honing is”, zegt Kamerlid Theo Francken (N-VA). “Terwijl hij zou moeten zeggen: Don’t ­come to Belgium. Een ontradingspolitiek heeft hij niet ­gevoerd, en nu zit hij met een opvangprobleem.”

De kaart trekken van “mijn voorganger” zal De Moor niet kunnen doen. Zij zette zelf de lijnen uit als kabinetschef.