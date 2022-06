Zwangere schildpad ontdekt door archeologen in Pompeii

Toen de Vesuvius bijna 2000 jaar geleden uitbarstte, werden de inwoners van Pompeii door as bedolven. Dat gold ook voor de flora en fauna van de stad, waaronder een zwangere schildpad met haar ei. Archeologen vonden de resten van het reptiel, begraven onder as en rotsen, waar het sinds 79 na Christus onontdekt had gelegen.