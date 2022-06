Kabinetschef Nicole De Moor volgt Sammy Mahdi op als staatssecretaris Asiel en Migratie

Nicole De Moor is de nieuwe staatssecretaris voor Asiel & Migratie. Dat heeft kersvers partijvoorzitter Sammy Mahdi bekendgemaakt na de partijraad. Met De Moor kiest Mahdi voor een verrassing. De Moor was Mahdi’s kabinetschef als staatssecretaris en kent de materie dus goed.

Nicole De Moor werd verkozen met 379 op de partijraad van CD&V. Met De Moor kiest Mahdi voor een verrassing, maar ook voor continuïteit. De voormalige eerste opvolger voor het Vlaams Parlement in de kieskring Brussel was namelijk Mahdi’s kabinetschef. Ze heeft de materie dus goed in de vingers. Voor haar dienst bij Mahdi werkte ze op het kabinet van toenmalig vicepremier Kris Peeters (CD&V) ook al als specialiste asiel en migratie. Dadelijk meer.