78-jarige man vermist in Dessel

De politie is op zoek naar de 78-jarige Leo Verstraelen uit het Antwerpse Dessel, vlakbij Lommel. De man is sinds maandagvoormiddag vermist en is mogelijk verward.

Leo Verstraelen werd maandag rond 11 uur voor het laatst gezien in de Heegstraat in Dessel, niet ver van Lommel. Hij is op weg met een zwarte elektrische fiets. Leo is 1,87 meter groot en heeft een normale lichaamsbouw. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een korte short, vermoedelijk een hemd met een ruitjesmotief en korte mouwen, en zwart geklede schoenen. De man is mogelijk wat verward. Wie Leo heeft gezien of weet waar hij verblijft, belt best zo snel mogelijk het noodnummer 101.