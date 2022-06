Recordaantal Duitsers verlaat “geschokte” katholieke kerk

Volgens hem tonen de cijfers “de diepe crisis waarin wij als katholieke kerk in Duitsland ons bevinden”. Bätzing wijst erop dat de coronacrisis een groot effect heeft gehad, bijvoorbeeld doordat veel kerkdiensten werden geschrapt. Ook de misbruikschandalen speelden een rol. “We moeten dit niet verdraaien, we moeten afscheid nemen van het idee dat de kerken weer vol zullen lopen of dat het aantal gelovigen weer zal toenemen.” Toch hoopt Bätzing dat de trend kan worden gekeerd. “We moeten onszelf opnieuw definiëren, uitleggen wat we doen en waarom we het doen.”

In 2020 verlieten ruim 221.000 Duitse katholieken de kerk, een jaar eerder waren het er meer dan 272.000. De katholieke kerk telde eind 2021 nog 21,6 miljoen leden, ruim een kwart van de bevolking.