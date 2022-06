Worden twee Amerikaanse opperrechters afgezet na “leugens tijdens hoorzittingen”?

De Amerikaanse opperrechters Brett Kavanaugh en Neil Gorsuch moeten afgezet worden, omdat ze tijdens de hoorzittingen over hun benoeming gelogen zouden hebben over hun voornemen om abortuswet weer illegaal te maken in de Verenigde Staten. Dat vindt althans het Democratische Congreslid Alexandra Ocasio-Cortez.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof besliste vorige week om de uitspraak in de zaak Roe v. Wade, een belangrijk precedent uit 1973 waardoor abortus legaal was in de VS, terug te draaien. De uitspraak leidde tot breed gedragen protest in het land.

Het Hooggerechtshof bestaat momenteel uit zes conservatieve en drie progressieve rechters. Dat overwicht – en die belangrijke verschuiving na jaren met een progressieve meerderheid – kwam er doordat president Donald Trump drie opperrechters mocht benoemen.

Rechters Brett Kavanaugh en Neil Gorsuch hebben volgens Ocasio-Cortez echter gelogen tijdens de hoorzittingen over hun benoeming in het Congres. Daarin hadden beide mannen gezegd dat ze Roe v. Wade niet zouden terugdraaien eens benoemd. “Ze hebben gelogen”, aldus het Congreslid uit New York, “en daar moeten gevolgen voor zijn. Liegen onder ede is een misdrijf waarvoor je afgezet kunt worden, en ik ben van mening dat we dat serieus moeten overwegen. Anders sturen we een signaal aan toekomstige genomineerden dat ze mogen liegen tegen de vertegenwoordigers van het volk.”

Clarence Thomas

Ocasio-Cortez nam ook opperrechter Clarence Thomas onder vuur. Diens vrouw Ginni was betrokken bij de poging van president Trump om zijn verkiezingsnederlaag ongedaan te maken, maar Thomas trok zichzelf ondanks dat belangenconflict niet terug uit zaken die daarmee verband houden.

“Ik vind dat wie zich niet terugtrekt uit zaken waarbij familieleden betrokken zijn een ernstige overtreding begaat van de regels omtrent belangenvermenging”, aldus Ocasio-Cortez. “Ook dat is een misdrijf waarvoor je afgezet kunt worden.”

Procedure

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden kan een afzettingsprocedure in gang zetten met een eenvoudige meerderheid, waarover de Democraten momenteel beschikken. Maar voor een definitieve goedkeuring is een tweederdemeerderheid in de Senaat nodig, en daar is de meerderheid van de Democraten flinterdun.

Senatoren als de Republikeinse Susan Collins en de rechtse Democraat Joe Manchin – die voor de benoeming van Gorsuch en Kavanaugh stemden na hun uitspraken over Roe v. Wade – lieten al weten dat ze zich bedrogen voelden. Toch lijkt de kans onbestaande dat er voldoende Republikeinse stemmen gevonden worden voor een tweederdemeerderheid.