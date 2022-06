Invoering van capaciteitstarief wordt uitgesteld tot 2023

Het uitstel komt niet als een verrassing. Eerder had de Vreg gezegd uitstel in overweging te nemen, nadat zowel netbeheerder Fluvius als de federatie van energiebedrijven Febeg daar om had gevraagd. Ook Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) had al aangestuurd op uitstel.

Het capaciteitstarief berekent de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet op een andere manier. De nettarieven zouden in de toekomst niet meer volledig berekend worden op basis van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit, maar wel grotendeels op basis van het piekverbruik.

Maar het capaciteitstarief ligt politiek gevoelig, zeker in tijden van hoge energieprijzen. Voor sommige afnemers – in het bijzonder kleine gebruikers – zou de jaarfactuur immers kunnen toenemen.

Het capaciteitstarief wordt nu uitgesteld tot 1 januari 2023. “Voor een laatste keer”, stelt de Vreg. Het gaat om een tweede uitstel. Oorspronkelijk was het de bedoeling het capaciteitstarief op 1 januari 2022 in te voeren. Na een eerste uitstel werd 1 juli naar voor geschoven. Nu is het dus 1 januari volgend jaar. Het uitstel is volgens de regulator noodzakelijk omdat Fluvius geen kwalitatieve implementatie in de marktsystemen kan garanderen.

Netbeheerder Fluvius krijgt nu door de Vreg duidelijke tussentijdse doelstellingen opgelegd. Haalt Fluvius die niet, dan kan de regulator boetes opleggen. Eerder klonk al dat die kunnen oplopen tot maximaal 6 miljoen euro.