Hasselt

Alle leden van de Scouts en Gidsen Vlaanderen krijgen een kaartspel cadeau. Opvallend is dat de heren, dames en boeren vervangen zijn door goud, zilver en brons. “Het is geen statement, maar we willen afstappen van stereotypen. Iedereen is welkom bij onze jeugdbeweging”, zegt woordvoerder Jan Van Reusel.