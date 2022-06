Advocaten in Engeland en Wales staken voor hogere vergoeding bij pro deo-zaken

In Engeland en Wales is maandag een staking van twee dagen uitgebroken. Niet de ambtenaren, treinpersoneel of verplegend personeel, maar strafpleiters eisen een loonsverhoging voor pro deo zaken.

In Londen hielden tientallen advocaten, velen in hun toga en bijhorende pruik, een demonstratie voor de Old Bailey, het gerechtsgebouw. Ook in andere steden vonden soortgelijke acties plaats, waaronder waaronder Birmingham, Manchester en Cardiff.

Naast een verhoging van de vergoeding die ze van de staat ontvangen via de rechtsbijstand, klagen de advocaten over hun arbeidsomstandigheden. Ze dreigen nieuwe zaken te weigeren omdat de achterstand sinds het coronavirus is opgelopen tot zo’n 58.000 zaken. “Als we nu niets doen, zal er over vijf jaar geen strafrechtsysteem meer zijn. Er zal gewoon niemand meer zijn om te vervolgen en te verdedigen,” zei advocate Sarah Jones.

In een reactie zei minister van Justitie Dominic Raab dat de “betreurenswaardige actie het recht voor de slachtoffers alleen maar zal vertragen”.

Door het verlies aan koopkracht in het Verenigd Koninkrijk zou de ontevredenheid over de lonen zich kunnen uitbreiden tot andere sectoren, zoals postbodes en leraren.